Lucie Bílá je už roky šťastná s Radkom Filipim: Prečo sa nehrnieme do svadby!

Česká speváčka Lucie Bílá (55) tvorí už takmer šesť rokov pár s odborníkom na fitnes Radkom Filipim (38).

Dvojica aj po rokoch srší láskou, ktorú si vyznáva a dokazuje nielen v súkromí, ale šíri ju aj medzi fanúšikov na sociálnych sieťach. Ich vzťah si síce prešiel skúškou ohňa, keď sa ešte v roku 2017 po mesiacoch randenia rozišli, ale napokon to dali opäť dokopy. A aj keď je ich vzťah odvtedy plný vášne a šťastia, ani jeden z nich sa do svadby nehrnie.

Lucie Bílá sa okrem spevu a divadla venuje aj mnohým ďalším činnostiam. Vo voľnom čase vyrába anjelikov a nedávno sa vrhla aj na rekonštrukciu kultúrneho domu vo svojej rodnej obci Otvovice. Jej priateľ Radek Filipi je jej najväčšou podporou a je tu vždy pre ňu.

A to napriek tomu, že ich vzťah už nie je taký, ako bol na začiatku. Podľa Bílej je lepší najmä v tom, že časom nabral väčšiu hodnotu. „Keby som vedela, že ho raz stretnem, tak by som sa tak nebála a nebola by som taká smutná, napríklad keď som bola niekedy v živote sama,“ povedala spevácka diva pre Nový Čas. Aj keď je zrejmé, že im to spolu dokonale klape, do manželského zväzku sa vôbec neponáhľajú.

„Ja by som to asi nejak nemenila, teraz je to tak krásne, že by som to nezaťažovala týmto. Možno keby som bola v inej fáze života... Ale ja by som to nechala tak, ako to je. Som šťastná, že ho mám, a radšej mu nechám tie dvere a okná otvorené, aby mohol, keď tak, utiecť,“ dodala vtipne na záver.