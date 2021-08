Herca Noëla Czuczora nezastavila ani pandémia koronavírusu a ako jeden z mála šťastlivcov z umeleckej brandže neostal bez práce. Aj on však celú situáciu veľmi prežíval a ako priznal, začiatky boli pre neho priam strašidelné. Nám prezradil nielen to, ako vyzeral jeho posledný rok, no aj to, prečo sa on sám považuje za neurotického.