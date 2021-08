Speváčka Jana Kirschner odhalila svoje tajomstvo: Bolo to utrpenie

Speváčka Jana Kirschner (42) v novej skladbe s raperom Separom (34) odhalila svoje tajomstvo.

Počas živej premiéry ich spoločnej pesničky Povedz to nahlas všetkých šokovala, keď priznala, že aj ona sama sa stala obeťou kyberšikany. Tú znášala veľmi ťažko. Podľa jej slov je to nebezpečný fenomén, ktorý narastá práve s častejším používaním sociálnych sietí a internetu.

Kirschner, ktorá žije dlhé roky v Anglicku s partnerom Ediem a ich dvoma dcérkami, nemala nikdy problém hovoriť otvorene aj o tabuizovaných témach.Teraz sa rozhovorila o kyberšikane, ktorá ju zastihla na internete.

„Po tom, ako sme robili projekt Hlas Československa, tak som tak nejako začala viac cítiť... Vlastne ako dospelý človek som zažila kyberšikanu, okúsila som si to na vlastnej koži. Nebolo mi to úplne cudzie,“ otvorene povedala Kirschner, ktorá priznáva, že je veľmi rada, že pieseň vznikla a ona šikanovaným ľuďom môže byť bližšie aspoň takto.

„Musím povedať, že po tom, ako som čítala články a to, čo sa vlastne dialo a aj stále deje na Slovensku, tak som mala pocit, že naozaj tieto deti a ľudia, ktorých sa to týka, potrebujú podať pomocnú ruku. Som rada, že to robíme aj v takejto forme,“ dodala.