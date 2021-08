Ozdoba večierkov Verešová po pornoškandále ignorovala prestížny festival: Neprišla kvôli hanbe?!

Andrea Verešová (40), ktorá žije s manželom Danielom Volopichom (56) v Česku, sa v šoubiznise pohybuje celý život.

Ten vyrazila verejnosti aj minulé Vianoce, keď začali na internete kolovať pornovideá, kde sa aktéri nápadne podobali na Andreu a jej muža. Verešová sa krátko nato spakovala a odišla do Dubaja a ďalších destinácií. Dokonca sa neukázala ani na filmovom festivale v Karlových Varoch, kde nemohla v predchádzajúcich rokoch chýbať.

Verešová dostala k minuloročným sviatkom šokujúci darček. Internet a jeho diskusné fóra žili pikantnými videami z hotelovej izby, kde sa tváre muža a ženy, ktorí vykonávali pohlavný styk, nápadne podobali na Andreu a jej manžela. Modelka sa proti tomu ostro ohradila a tvrdila, že ide o podvod. Dokonca ponúkla odmenu 50-tisíc eur za dolapenie tvorcu.

„Nič nie je reálne,“ povedala Andrea. Ako však uviedla Novému Času Česká polícia, nič sa nevyriešilo. „Policajný orgán prípad zverejneného videa so sexuálnym motívom v prvej polovici apríla 2020 odložil,“ uviedla komisárka Dagmar Jiroušková. Znamená to, že policajný orgán vec odložil, pretože nevedel stotožniť osobu páchateľa, a tak nemohol ani začať trestné stíhanie.

Verešovej pornoškandál tak zostáva bez vinníka, ale hanba, ktorú utŕžila, žije naďalej. Krátko po humbugu, ktorý nastal, sa celá rodina zbalila a odišla na dlhý čas do Dubaja, neskôr na Seychely a teraz na grécky Mykonos. Do Česka sa modelka vrátila len na krátky čas, ale spoločenské udalosti, ktoré kedysi húfne navštevovala, akosi tentoraz vynechala.

Verešová sa na festivale objavovala pravidelne. Tento rok sa tam však neukázala! Podujatie, kde sa stretávajú zvučné mená z filmárskeho sveta, tak sledovala v bikinách z ostrova Mykonos a okomentovala to slovami: „Začína sa filmový festival v Karlových Varoch. Veľmi by som si priala, aby som tam mohla byť, pretože festival má v mojom srdci špeciálne miesto. Na všetkých myslím a posielam veľa lásky,“ povedala Verešová, ktorá však do Varov napriek tomu nepricestovala. Nad jej hlavou sa totiž stále vznáša obláčik pornoškandálu, kvôli ktorému rodina prežila poriadny nápor a hanbu, ktorá ich prenasleduje dodnes.