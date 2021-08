No Name oslavuje 25 rokov na scéne, Timko prezradil dojemnú historku: Sme, čím sme vďaka rodičom

Jedna z najznámejších kapiel nielen u nás, ale aj u našich českých susedov No Name má dôvod na poriadnu oslavu.

Ako totiž prezradil kapelník Igor Timko (42), práve dnes oslavujú dlhých 25 rokov na hudobnej scéne. Hity ako Žily, Ty a tvoja sestra, Nie alebo áno, Hľadám či mnoho ďalších má na konte práve táto skupina, v ktorej okrem Igora hrajú aj jeho ďalší traja bratia Dušan, Ivan a Roman a tiež klávesák Zoli a najnovší člen kapely, basgitarista Paľo.

Hudobná smršť z východu, kapela No Name si za roky v šoubiznise a v muzikantkom svete vybudovala dobré meno. Chalani, ktorých nesprevádzajú škandály, ale skôr dobrá nálada a pesničky, ktoré chytajú ľudí za srdcia, sú ich poznávacím znamením. Kapelník Igor Timko vedie kapelu dlhé roky a, ako priznal, práve dnes si na stenu pripisujú 25. krížik svojej existencie.

„S chalanmi oslavujeme už 25 rokov spolu ako kapela. Je to neuveriteľné, ale je to tak,“ povedal dojatý Igor na koncerte na zámku v meste Pezinok. Ich cesta na výslnie však nebola bez tŕňov a tak, ako mnoho iných kapiel, aj oni chodili od jedných dverí k druhým, aby mohli dostať šancu . A napokon sa to aj podarilo a chalani si to z Košíc namierili do Bratislavy. „Naši rodičia nemali peniaze, aby nám zaplatili benzín do Bratislavy, kam sme mali ísť podpísať našu prvú zmluvu s vydavateľstvom,“ začal rozprávať frontman Igor Timko.

„Zobrali nakoniec svoje obrúčky, zaniesli ich do záložne, kde vtedy dostali asi 2 000 slovenských korún (približne 66 eur), natankovali nám a my sme vyrazili za svojím snom. Po podpísaní zmluvy sme prišli späť do Košíc, vrátili sme im peniaze za benzín a tie obrúčky nakoniec získali späť a majú ich dodnes,“ povedal dojemne Igor, ktorý len dodal: „Ďakujeme našim rodičom, že sme tam, kde sme.“