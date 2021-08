Herec Braňo Mosný tvorí šťastný pár s herečkou Silviou Soldanovou: Bude svadba?

Koncom minulého roka sa stal Braňo Mosný (34) po prvýkrát otcom, po svojom boku má sympatickú partnerku, s ktorou to vyzerá na sobáš, a už o pár dní ho na Markíze uvidíte hneď v dvoch veľmi úspešných seriáloch.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Koncom minulého roka ste sa stali otcom. Ako syn rastie a komunikuje, dostávate sa do tejto úlohy čoraz lepšie? Či od začiatku ste boli na otcovstvo ako stvorený?

To otcovstvo, to je parádna vec! Doteraz som o tom nemal ani páru a teraz by som bez Adama nechcel byť ani deň. Rastie a komunikuje, ako ste vedeli?! Každý je na rodičovstvo stvorený, len to treba skúsiť. (Platí pre čitateľov, ktorí majú viac ako pätnásť.)

Posledné mesiace sa uvoľnili opatrenia... Svadba nebude?

Bude! Toľko svadieb bude, že ich nebude mať kto obsluhovať! Aj tá naša bude. Ale nie kvôli tomu, že sa uvoľnili opatrenia.

Vaša partnerka Silvia Soldanová sa už tiež chystá pozvoľna pracovať, či plánuje dlhodobejšiu materskú a vám sa to tak páči? Keď vás niekto skrátka neustále čaká doma...

Nie, nie, nie, toto naozaj nie. Ak by som chcel, aby ma niekto stále čakal doma, kúpil by som si rybičky. Dieťa poskytuje viac slobody, než by sme si mohli myslieť. Záleží však na dohode medzi partnermi. Silvika toto leto odohrala niekoľko predstavení v rámci Letných Shakespearovských slávností, odspievala nejeden koncert a my s Adamom bačujeme.

Ako prežíva pandémiu koronavírusu a ako dovolenkoval? Herec prerobil starý trnavský byt na skvost, je dokonca nominovaný na ocenenie CE ZA AR. Čítajte v Novom Čase Víkend, sobotnej prílohe Nového Času.

Titulka Nový Čas Víkend Zdroj: anc