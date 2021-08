Pyšná mama Dara Rolins: Dcéra Laura prestupuje na medzinárodnú školu

Už 2. septembra sa znovu sa otvoria brány škôl i škôlok.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Laura (13), dcéra speváčky Dary Rolins (48), by išla v septembri do ôsmej triedy, nastupuje však na medzinárodnú školu Park Lane a tam bude deviatačka. „Škola má prekrásnu adresu na Malej Strane, je to nádherné miesto a myslím si, že aj to svojím spôsobom hralo úlohu v rozhodovaní. Pamätám si, že aj moje štúdium na pražskom konzervatóriu, ktoré je čo by kameňom dohodil kúsok od Staromestského námestia, formovalo moju dušu,“ hovorí speváčka.

Primárne vyberali z troch škôl, ktoré boli na medzinárodnej úrovni v anglickom jazyku. „Už teraz vieme, že Lauru to ťahá niekam do sveta, sme obe stále v pohybe. Ani jej otec Matej doma neobsedí, stále niekam cestuje. Myslíme si, že je ideálne, aby toto všetko mohla zažívať čo najskôr v rámci štúdia možno aj v niekde v zahraničí. Práve táto škola to umožňuje tým, že má spriatelené ďalšie školy po celom svete. Ak by sme sa napríklad rozhodli žiť pol roka na Bali, aj tam je akoby pobočka, na ktorú môže prestúpiť.“ Laura sa do školy teší, ale, samozrejme, má aj obavy.

„Sú tam iné nároky, celé štúdium je v angličtine, čo doteraz nemala, pretože študovala na škole s rozšíreným jazykom anglickým. Behom korony urobila neuveriteľný pokrok a ani ja, ani Matej sme ju do ničoho nenútili, bolo to čisto jej slobodné rozhodnutie, že chce vyskúšať prijímačky na túto školu.“ Dara dúfa, že situácia, keď deti zostanú doma, sa už nezopakuje.

„Za tú dobu sme si, bohužiaľ, zvykli na všetky zvraty, ktoré sa javia, že sú konečné a o chvíľu je zase všetko inak. Ako som povedala, Lola sa dokonale online pripravila na skúšky a i keď som to vyučovanie podceňovala a myslela som si, že je to tak 50 na 50, nakoniec sa ukázalo, že ak deti chcú, tak im do hlavy tie vedomosti vedia natiecť aj doma. Sme na to, samozrejme, pripravení a jasné, že ak to znovu nastane, bude to ochudobnené o tie osobné kontakty a emócie. Verím však, že to nebude navždy.“

Ako sa tešia na začiatok školského roka Mirgová, Cmorik či Qayumová? Z čo majú celebrity obavy? Čítajte Nový Čas Víkend, sobotnú prílohu Nového Času.