Nízlová odhalila tienistú stránku života s futbalistom: Spoločný čas je pre nás sviatkom

Twiinska Daniela Nízlová (35) opäť žiari šťastím. Konečne môže po dlhom čase stráviť nejaký čas so svojím partnerom, futbalistom Stanislavom Lobotkom (26).

Ten však lásky svojho života - Danielu a dcérku Lindu (1) - vídava len sporadicky. Za všetkým je jeho pracovná vyťaženosť, ktorá mu nedovoľuje tráviť s nimi toľko času, koľko by chcel. Zaľúbenci sa to však snažia zvládať s úsmevom.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Nízlovej v čase neprítomnosti Lobotku robí najčastejšie spoločnosť jej rodina. Nedávno trávila letné dni na Slovensku spoločne so svojou sestrou Veronikou, ktorá sa už onedlho dočká svojho prvého potomka. Lobotka, ktorý hrá futbal v Neapole, je úspešným futbalistom, preto býva často mimo domova.

V ich luxusnej talianskej vile tak trávi twiinska čas väčšinou sama. Ako správna partnerka to však chápe. Keď sa napokon stretnú všetci traja, je to na nezaplatenie a snažia sa užiť si každú spoločnú chvíľu. „Po dlhom čase spolu ako rodina na obede a v meste. Takýchto dní v roku je málo, preto to máme doslova ako sviatok,“ otvorene priznala šťastná Daniela, ktorá si chvíle s rodinou užíva, ako sa len dá.