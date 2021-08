Zagorovú trápi zdravie, po postcovidovom syndróme priznáva ďalší problém: Som z toho nešťastná!

Na legendárnu českú speváčku Hanu Zagorovú (74) sa to poriadne sype. Mesiace ju trápili sprievodné symptómy, ktoré u nej po prekonaní koronavírusu narobili poriadnu šarapatu.

Zhoršený zdravotný stav zapríčinil aj zrušenie jej koncertov na celé tri mesiace dopredu. Smola ju neobišla ani v posledných dňoch, keď si ju zdravotné problémy opäť našli a slávna speváčka sa trápi s jednou komplikáciou za druhou.

Na Zagorovú je toho v poslednej dobe už naozaj veľa. Po prekonaní koronavírusu, ktorý mal u nej vážny priebeh a skončila v nemocnici, ju ešte mesiace trápili sprievodné príznaky. Jej stav jej dokonca nedovolil ani odspievať plánované koncerty. Lekári jej totiž diagnostikovali postcovidový syndróm, ktorý jej nedovoľuje pracovať. Aby toho nebolo málo, pred pár dňami jej zase niečo prasklo v chrbte.

„Hanka chcela podviazať paradajky na našom balkóne. Zrazu zakričala a úplne jej seklo chrbát. Keby som tam nestál, tak by spadla a neviem, ako by to dopadlo,“ opísal Margita, ktorý pohotovo zareagoval. Speváčka si takto svoju jeseň života vôbec nepredstavovala. Jej zdravotný stav zrejme súvisí aj so stresom, ktorý v poslednom období prežíva.

„Hovorí sa, že Pán Boh alebo vesmír naložia človeku toľko, koľko unesie. Ja teda neviem, čo si o mne ten Pán Boh alebo vesmír myslia. Mne sa zdá, že už mi nakladajú naozaj veľa. Pretože, ako som z toho nešťastná, tak z tých nervov ma seklo v chrbte,“ povedala Hana o svojom boľavom zážitku v relácii Showtime.