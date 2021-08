Misska Fabušová potratila v 4. mesiaci tehotenstva: Spoveď plná bolesti

Smútok a prázdnota! Misska a modelka Miroslava Fabušová (39) prežíva skutočne náročné obdobie.

Ešte nedávno sa tešila na svoje prvé bábätko, ktoré čakala s partnerom. Už vtedy však otvorene Novému Času priznala, že má obrovský strach, pretože v minulosti o malé klbká šťastia prišla. Štvrtý mesiac bol pre krásnu Miroslavu osudným opäť. Bohužiaľ, o vytúžené dieťatko prišla.

Dlhý čas bola Fabušová spájaná s predsedom Národnej rady SR Borisom Kollárom. Začalo sa to v októbri minulého roka, keď mala dvojica autonehodu počas zákazu vychádzania a obaja skončili v rukách lekárov. Sexica sa však vždy bránila, že s Kollárom majú čisto priateľský vzťah a dokonca s odstupom času priznala, že po jej boku je celkom iný muž.

Nový Čas odhalil jej randenie s neznámym fešákom v júni tohto roku. O mesiac neskôr Miroslava priznala, že čakajú bábätko. V tom čase však neskrývala svoje obrovské obavy. „Som vo štvrtom mesiaci tehotenstva. Mám však veľký strach, pretože som vždy stratila bábätko vo štvrtom alebo v piatom mesiaci. Ťažko sa mi o tom hovorí. Je to pre mňa veľmi citlivá téma, pretože asi neexistuje nikto, kto by si prial viac bábätko ako ja. Odjakživa mám vzťah k detičkám, to sú anjeličkovia a neskutočne človeku dopĺňajú zmysel života,“ povedala na začiatku júla Fabušová a pokračovala:

„V minulosti som prišla o bábätká a je mi to veľmi ľúto. Bojím sa, keďže som mala 39 rokov, že keď toto stratím, už nik­dy nebudem mať bábätko. Ale neprestávam veriť, že sa to podarí a stanem sa mamou.“ V jej hlase bolo cítiť odhodlanie a nádej, že všetko dobre dopadne.