Karin Majtánová má za sebou nezabudnuteľný večer: Rozlúčka so slobodou!

Moderátorku Karin Majtánovú (47) čaká už o pár dní svadba. Po siedmich rokoch vzťahu si konečne povie áno so svojím milovaným snúbencom Petrom Kremnickým (46).

Ako býva zvykom, pred veľkým dňom sa treba veľkolepo rozlúčiť so slobodou. Dlhoročné priateľky jej pripravili momenty, na ktoré nezabudne. Majtánová ani do poslednej chvíle netušila, či sa rozlúčku podarí zorganizovať. Nakoniec však ostala milo prekvapená. „Rozlúčka bola v piatok, kamarátky mi to pripravili. Bolo to viac-menej také veľmi rýchle, lebo sme uvažovali, či vôbec budeme mať takéto stretnutie,“ povedala Novému Času budúca nevesta, ktorá s partiou strávila príjemný čas.

„Posedeli sme si, posmiali sme sa, trošku sme pospomínali na to, čo sme všetko spolu zažili.“ Moderátorka s kamarátkami okrem posedenia v ich obľúbenom podniku zamierila aj do centra mesta. „Dievčatá mi priniesli Bride to be závoj a tortu. Potom sme sa išli pozrieť trošku do mesta, lebo sa priznám, že sme počas tohto leta asi v meste ani poriadne neboli. Bolo to decentné a príjemné,“ priznala Karin a dodala, že prihliadali na vek aj na aktuálnu situáciu.

„My už si musíme zachovať také to svoje dekórum. Aby to bolo hlavne príjemné pre všetkých zúčastnených a aby sme okrem zážitku mohli aj ďalej fungovať. To je to dôležité,“ uzavrela.