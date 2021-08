Hviezda Oteckov Porubjaková investuje do nového útočiska: Nehnuteľnosť na samote

Bude z nej chalupárka! Herečka Zuzana Porubjaková (35) opäť po materských povinnostiach vhupla do pracovného kolotoča a natáča seriál Oteckovia.

No aj pre ňu bol pandemický rok akýsi čas zastavenia sa. Užívala si chvíle s mužom Jurajom, dcérkou Emkou (5) a synom Oskarom (1). Avšak spoločný čas trávili aj na úplne novom mieste, na Myjave, kde sa pustili do dedinského projektu.

Porubjaková je šťastná, že sa práca aj v jej profesii konečne rozbehla. Pandémia však ukázala, že rodinka chce mať aj trošku pokoja od mestského života a mať pocit slobody. Preto si Zuzka s mužom Jurajom zaobstarali chalupu. „Na Myjave sme si kúpili takú malinkú chatku a ju troška prerábame, tak by bolo super, keby ešte v auguste sme sa tam mohli vybrať,“ prezradila pred časom herečka v rozhovore s Evitou.

Okrem chatky majú aj krásny pozemok, a tak sa možno aj zo Zuzky časom stane záhradkárka. „Je tam aj záhrada. Ja nie som veľmi farmár, ale je tam taký pozemok úplne pekný, keďže sme tak trošku akokeby na vrchu. Sú tam stromy, hojdačka, je to také akurát, lebo my by sme sa zasa nevedeli tomu veľmi venovať, ale akurát sa tam môžu vybehať tie deti,“ uviedla šťastná Porubjaková.

Rekonštrukcii sa nevyhla

A aj keď herečka rozpráva o malej chate, počiatočná investícia nebude jediná. „Ide o chatu s projektovým názvom Alpinka a cena 60 000 € je reálna na danú oblasť,“ uviedol pre Nový Čas realitný maklér Andrej Churý. Zuzka síce prežíva krásnu dedinskú idylku, no nevyhla sa poriadnej renovácii. Preto si ešte na nohy vyložené v záhrade musí počkať.

„Aj my tam máme dokonca jabĺčka, tak sa teším, čo všetko nás tam ešte čaká. Minulý rok sme tam chodili do toho pôvodného stavu, ktorý bol úplne fajn, v pohode, ale jasné, že v zime tam praskla voda a takéto, a sprchu tam chceme spraviť. Ale teším sa. Je to kúsok od Bratislavy a vlastne je to taká sloboda,“ dodala Zuzka.