Obdivuhodný čin producentky Hrycovej: Z Afganistanu chcem zachrániť ešte 36 ľudí!

Pomáha najviac, ako vie! Producentke a honorárnej konzulke Seychel Wande Adamík Hrycovej (43) sa podaril nevídaný počin. Z Afganistanu cez ukrajinského prezidenta a jeho poradcu zachránila režisérku so slovenským občianstvom Sahru Karimi.

Celé sa to začalo tým, že blondínka zaznamenala Sahrine výkriky o pomoc na instagrame a jej otvorený list, ktorý zdieľala na sociálnej sieti. Vtedy ešte ani len nečakala, aký to bude mať dosah. Wanda svoju misiu touto záchranou však neskončila.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Hrycová hororovú situáciu v Afganistane sleduje pozorne a režisérke chcela od prvej chvíle pomôcť. „Sahra je síce moja spolužiačka z VŠMU, ale prišla do školy, až keď som ja odišla, a vlastne sme sa minuli,“ začala Wanda rozprávanie pre Denník N.

Keď videla Sahrin otvorený list na sociálnej sieti, okamžite ho zdieľala. „Do pol hodiny sa mi ozval Andrij Yermak, môj filmový ukrajinský koproducent, ktorý so mnou spolupracoval na Čiare aj na Slovanoch. Andrij momentálne zastáva pozíciu šéfa kancelárie prezidenta Volodymyra Zelenského. Oznámil mi, že práve organizuje evakuačný let pre ukrajinských občanov z Kábulu, má na palube miesto a že ak sa viem spojiť so Sahrou, tak ju vedia dostať preč z krajiny,“ dodala Wanda.

„Koordinovala som to medzi Ukrajincami a ňou. Posúvali sme ju z brány do brány, z civilnej zóny letiska do tej vojenskej. Chvíľu sa strieľalo, potom nie. Bola to kovbojka, ale podarilo sa nám ju v pondelok ráno šťastlivo nasadiť do tureckého lietadla, ktoré ju transportovalo do Istanbulu a odtiaľ ju Ukrajinci previezli do Kyjeva, kde je dodnes,“ doplnila producentka.