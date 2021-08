Tereza zo Svadby na prvý pohľad predáva dom: Luxusnú stavbu za tú sumu nikto nechce?!

Začína nový život! Tereza Hudecová (25) a Milan Benda (29) našli lásku vďaka markizáckej šou Svadba na prvý pohľad. Uplynulú sobotu si povedali svoje skutočné áno.

No hneď na začiatku vzťahu nebolo jasné, kde sa dvojica usadí. Blondínka totižto mala na Slovensku veľké podnikateľské plány s ich luxusným domom v Lopeji. Avšak láska to zobrala do vlastných rúk a mladomanželia žijú v Prahe. Atypická nehnuteľnosť svieti už nejaký ten piatok v ponuke realitnej kancelárie.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Tereza s Milanom zo šou Svadba na prvý pohľad mali uplynulú sobotu v Mýte pod Ďumbierom reálnu svadbu. Zamilovaný pár sa rozhodol kráčať na spoločnej ceste životom a ich novým domovom bude Praha. No blondínka zo začiatku s týmto návrhom nebola úplne stotožnená, avšak nakoniec našli riešenie. „Najbližšie roky určite ostaneme žiť v Českej repulike, a tam by sme si chceli postaviť vlastný dom niekde pri Prahe,“ uviedla predčasom blondínka pre Nový Čas. Tereza však na rodnej hrude zanechala rodinný atypický dom v dedinke Lopej.

Práve danú stavbu rodina prenajímala a mali s ňou aj veľké podnikateľské plány. Nakoniec je však nehnuteľnosť na predaj. „Tým, že sme dali inzerát, tak to nie je, že ho chceme hneď teraz predať. Ja som mala v pláne rozbehnúť ten projekt s našimi, pretože my sme tam robili ten prenájom a chceli sme tam stavať ešte dve chatky, lenže tým, že ja už sa nevrátim a moji rodičia nemajú 20 rokov, tak sa tam nemá kto už tomu tak venovať. Zostáva tento jeden objekt, ktorý sa ďalej prenajíma, zveľaďuje sa to tam,“ uviedla vtedy účastníčka šou.

Nepredaný

No prešiel nejaký čas a stavba stále svieti v ponuke realitnej kancelárie za 300-tisíc eur. „Nepredávame preto, že by sme museli, alebo tak, ale keď príde niekto a donesie tú čiastku, tak sa vyplatí moja hypotéka, vyplatia sa mne peniažky a naši si za to postavia alebo kúpia nejaký malý domček a budú mať vystarané,“ ozrejmila situáciu Tereza.

Predajná cena: 300 000 €

Cena za nehnuteľnosť je adekvátna

Andrej Churý, realitný maklér

- Stavba je naozaj atypicky riešená. Je to pre klienta, ktorý sa nebojí experimentov a cena je dobre nastavená. Určite sa ľahko nebude predávať, nakoľko Slováci sú konzervatívni. Správnym marketingom by sa to za tú cenu mohlo predať.