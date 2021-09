Moderátor a porotca šou Česko Slovensko má talent Jaro Slávik: Čo si myslia cudzí ľudia, ma nezaujíma!

Jaro Slávik (47) bude aj toho roku členom poroty zábavno-súťažnej šou Česko Slovensko má talent.

Tvrdí, že nakrúcanie pripravovanej 9. série ho baví viac ako všetky predošlé, že je cítiť koronavírusovú prestávku ako na strane účinkujúcich, tak na strane divákov. Pre Nový Čas Nedeľa porozprával aj o tom, či a aké domáce práce sú jeho doménou, čo robil počas lockdownov a aké vzťahy má so svojimi synmi.

Krásne! Keďže sa nakrúca po 15-mesačnom lockdowne, ľudia sú mimoriadne hladní po pódiu. Teda všetci tí umelci, ktorí nemali priestor, sa dnes tešia príležitosti, že môžu byť na pódiu a vystupovať. Takže máme pozitívne vibrácie. A leitmotívom tohtoročného talentu je, že čokoľvek, čo robíš, keď robíš s úsmevom, tak to už robíš milionkrát lepšie. To znamená, že úsmev je dôležitý, treba sa tešiť. Divákom prezradím, že vďaka lockdownu, vďaka konkurzu Cirque de Soleil, vďaka zavretým kasínam v Las Vegas sa nám tento rok prihlásilo aj viacero umelcov, predstaviteľov nového cirkusu, s naozaj ohromnými a nikdy predtým v televízii nevidenými číslami. Pri niektorých z nich išlo o život. Doslova.

Ako porotcovia ste menej prísni než predtým?

To sa nedá porovnať, keďže medzitým bola ročná pandémia. Množstvo našich kamarátov odišlo zo zábavného priemyslu a z kultúry. A množstvo mojich blízkych kamarátov z kultúry počas epidémie odišlo... Umrelo. Števo Kožka, Andy Turok, Andrej „plukovník“ Válek, Braňo Alex, Julo Viršík, Andrej Miklánek… Toto je iný svet. Vnímame to ako nový začiatok, akákoľvek kontinuita či referencia na minulosť je nemožná. Neporovnávame, čo bolo predtým. Predtým sme si mysleli, že stromy rastú do neba, všetci budú žiť donekonečna a neexistuje žiadna pravdepodobnosť, že svet sa zavrie na dva roky. Dnes sme v novej realite a tá realita je taká, že sa tešíme spolu s ľuďmi a snažíme sa pomáhať. Nie každý môže postúpiť, vyhrať môže iba jeden. A nie sme programovo zlí, nerobíme exhibíciu svojho ega iba pre uspokojenie zopár televíznych divákov, ktorí v televízii hľadajú extrém.

Máte v šou nových moderátorov, aké to je?

Jasmina do tímu zapadla. Je cirkusantka a my sme v dosť cirkusovom nastavení, či už je to Kubo Prachař, Marta alebo ja. A ak ste videli predstavenie Skrotenie zlej ženy, tak aj Didi má v sebe niečo z pouličného cirkusantstva. To je taká povahová črta. Jasmina má v sebe balkánsku krv a je predsa Rytmusova žena! Zdieľame rovnaké názory - že nie sme úplne akademická časť zábavného priemyslu. Živelnosť, improvizácia a radosť sú nám bližšie ako prefekcionizmus. Talent - to je televízna reinkarnácia pouličného umenia, cirkusantstva, kaukliarstva, eskamotérstva.