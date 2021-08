Herec Sväťo Malachovský momentálne hviezdi vo filme Známi neznámi, aj on bol však na veľmi dlhé obdobie odstrihnutý od práce. Pandémia dala kultúre stopku a tak aj obľúbený herec prežíval ťažké chvíle a musel siahnuť po úsporách. Ako však prezradil, pandémia mu nielen vzala, ale aj dala a on sa po dlhých rokoch vrátil ku veciam, na ktoré nemal čas. Niektoré by na Malachovského tipoval azda málokto.