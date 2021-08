Hviezda Oteckov Karina Qayumová obeťou drsnej kyberšikany: Strasie vás, aký komentár dostala

Talentovaná herečka Karina Qayumová (15), ktorá je hviezdou obľúbeného markizáckeho seriálu Oteckovia, prežíva v súkromí ťažké chvíle.

Aj ona okúsila trpkú chuť šikanovania cez internet v podobe nenávistných komentárov a poznámok na jej osobu. Avšak nedala sa nimi zlomiť, ale rozhodla sa im postaviť čelom a poukázať na nevhodné správanie ľudí na internete.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Karin s nenávistnými poznámkami bojuje už od útleho detstva. Avšak s rozmachom sociálnych sietí je komentárov voči jej osobe čoraz viac. „Keďže si herečka, tak si myslíš o sebe, aká si pekná a pretvaruješ sa na videách ako ku**a,“ objavilo sa pod jedným z videí. Pre Karin to rozhodne nie je príjemné.

„S verbálnymi útokmi na moju osobu sa stretávam v podstate odmalička, som na to zvyknutá. Na TikToku je toho však niekedy priveľa, minule som dokonca dostala prvý vražedný komentár. Ľudia na internete akoby si neuvedomovali následky svojich činov, no to ich neospravedlňuje,“ povedala herečka v rozhovore pre markiza.sk. Nenávistné reakcie od ľudí dostáva denne. „Keď som si dala ostrihať ofinu, dostala som veľa škaredých komentárov. Bola to pre mňa výrazná zmena, z ktorej som sa tešila, ale kvantum ostrej kritiky spôsobilo, že moje sebavedomie kleslo. Rýchlo som si však uvedomila, že mi môže byť jedno, čo si cudzí ľudia myslia o mojej ofine,“ priznala.

Aj keď je väčšina poznámok od detí, ktoré sa skrývajú za falošné profily, nájdu sa aj komentáre od dospelých. „Keď som zistila, že jeden z veľmi vulgárnych komentárov mi napísala dospelá žena, ktorá ma navyše prirovnala k ľahkej žene, rozhodla som sa nahrať odpoveď. Chcem ukázať, čo ľudia na internete robia a že sú to často aj dospelí,“ dodala Qayumová.

Vážne následky

Gabriela Herényiová, psychologička

- Kyberšikana je špeciálne nebezpečná, lebo dieťa je stále zvedavé, či sa to opakuje, takže sa vracia k telefónu alebo počítaču a snaží sa utvrdzovať, či je to pravda. Môže to mať vážne následky na psychiku dieťaťa. Tí, ktorí šikanujú, možno majú sami nejaké zlé skúsenosti a snažia sa ublížiť aj druhým. Majú pocit, že im sa ubližuje, a oni sa snažia, ako keby pomstiť. Motívy, prečo to robia, sú ťažko nájditeľné, ale chcú urobiť druhým zle. Je to vedomé ubližovanie.