V spolupráci s Miss Universe SR hľadáme krásku: Zahlasuj za Miss Nový Čas a vyhraj lukratívne ceny!

Tohtoročná Miss Universe je prehliadkou krásnych žien, ktoré bojujú o získanie prestížnej korunky krásy.

Organizátorky súťaže, Silvia Lakatošová (47) a Zuzana Strausz Plačková (30) po Slovensku pozbierali tie najkrajšie z najkrajších, z ktorých sa do semifinále prebojovalo 20 dievčat. Aj keď im jedna semifinalistka ubzinkla, stále majú z čoho vyberať. A čitatelia Nového Času budú mať exkluzívnu možnosť vybrať jednu z nich, ktorá získa titul Miss Nový Čas!

Nový Čas spúšťa hlasovanie. V semifinále je 19 krásnych dám, ktoré budú čakať na vaše hlasy. Oddnes, 20. augusta, môžete zahlasovať za svoju favoritku, ktorá zabojuje o prestížny titul, vďaka ktorému získa lukratívne ceny! Tiež však môžete získať aj vy! Postup je celkom jednoduchý.

Hlasovanie o Miss Nový Čas 2021 prebieha od 20. 8. 2021 do 31. 8. 2021 na našom webe www.cas.sk/misscas. Na základe vašich hlasov získa jedno z dievčat nielen prestížny titul, ale v rukách bude držať aj krásnu cenu. Nový Čas venuje víťazke dovolenku pre 2 osoby na Cypre na 15 dní, ktorá zahŕňa ubytovanie v 5* rezorte Constantinos the Great so službami all inclusive, vrátane leteckej dopravy.

Naprázdno však neodídete ani vy. Traja hlasujúci totiž vyhrajú víkendový pobyt v krásnom Palace Art Hotel Pezinok, kde sa budú cítiť priam kráľovsky. Bude na nich čakať priestranná izba pre dve osoby na dve noci, vstup do Wellness, raňajky a večere počas celého pobytu, degustácia vín v Zámockom vinárstve a tiež prehliadka zámku. Okrem toho venuje Zuzana Plačková do súťaže ďalších 9 cien - 3xQueen Collagen, 3x Queen CBD a 3x Queen Cosmetics.

Tohtoročná Miss Nový Čas 2021 bude vyhlásená 1. septembra na evente, ktorý pripravujú organizátorky Miss Universe, ktoré zároveň vyhlásia fi nálovú dvanástku. Nezabudnite tak zahlasovať aj na ofi ciálnej stránke www.missslovensko.sk, kde krásky bojujú o postup do veľkého fi nále. Aj tu však na vás čaká lukratívna cena. Rovnaký zájazd na Cyprus, ako získa majiteľka titulu Miss Nový Čas 2021, totiž vyhrá aj niekto z vás!