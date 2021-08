Končí v očkovacej lotérii?! Moderátor Forgáč zvažuje po kritickej premiére odchod

Takýto priebeh nikto nečakal! Uplynulú nedeľu mala premiéru očkovacia lotéria Byť zdravý je výhra, ktorá rozpútala obrovské vášne nielen u divákov, ale aj možných výhercov.

Rozprávkový balík peňazí unikol štyrom súťažiacim. V troch prípadoch išlo o dôvody, s ktorými nikto nerátal. Od nedele sa tak rozpútala okolo programu doslova hystéria. Spŕška negativity pristála aj na pleciach moderátorov Very Wisterovej (44) či Marcela Forgáča (50). Podľa informácií Nového Času dokonca Forgáč uvažuje o opustení postu moderátora. Ako tento postoj vysvetlil?!

Nie je asi človeka v našej krajine, ktorý by za posledné dni nezaznamenal negatívne ohlasy k premiérovej očkovacej lotérii. Dala by sa aj nazvať totálnym chaosom, ktorý pripravil ľudí o zaslúžené peniaze. Jedným z prípadov bola Zuzana z Prešova, ktorá prišla o výhru vo výške 400-tisíc eur, lebo nestihla povedať heslo pre oneskorený signál. S takouto možnosťou totižto nikto nepočítal, a preto sa na to nikto vopred nepripravil. No neostalo to len pri Zuzane.