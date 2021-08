Úprimné priznanie hviezdy Oteckov Jany Kovalčíkovej: Prečo takmer nič nevešiam na sociálnu sieť

Užíva si reálny život. Jana Kovalčíková (30) je hviezdou markizáckeho seriálu Oteckovia.

V divadle má sľubne rozbehnutú kariéru a aj v jej súkromnom živote sa jej darí, keďže je šťastne vydatou paňou. Mnohí by to možno nečakali, ale herečka rozhodne nepatrí medzi veľmi aktívnych ľudí na sociálnych sieťach. A má na to jasný dôvod. Kovalčíková je obľúbená herečka, ktorá srší talentom.

To, že má za sebou silnú fanúšikovskú základňu, dokazuje aj fakt, že na sociálnej sieti má desaťtisíce fanúšikov. No sympatická Kovalčíková svoje zážitky s verejnosťou tak často nezdieľa, a vie presne, prečo. „Ja napríklad, keď prežívam niečo intenzívne, tak nemám ani len potrebu vytiahnuť ten telefón a dať to na sociálnu sieť,“ uviedla herečka v podcaste Mimóza.

„Ja mám svoju sociálnu sieť svojich rodičov a špeciálne Ivetu (mama, pozn. red.). Keď som bola akože napr. na festivale, kde som videla výbornú kapelu, tak som mamke telefonovala, že „mami, mami, vieš, čo som videla, čo som zažila?“ A toto je pre mňa sociálna sieť, ktorú ja chcem zdieľať a to sú ľudia, s ktorými to chcem zdieľať,“ objasnila svoj postoj Jana.