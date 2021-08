Speváčka Kristína Peláková otvorene o rodičovstve: Na úlohu mamy som si ešte nezvykla

„Ešte stále som vo fáze spoznávania tohto materského života, nových povinností a najmä starostlivosti o Radka,“ hovorí novopečená mama, speváčka Kristína Peláková (33).

S manželom Mariánom Kavuličom sú rodičmi len pár mesiacov, svoju novú úlohu si patrične užívajú a je to pre oboch príjemná zmena. Na koncertné pódiá sa zatiaľ úspešná speváčka nechystá.

Kristína sa stala prvýkrát mamou v máji. „Na materstvo som sa tešila a vedela som, že otváram novú etapu svojho života,“ začína rozprávanie o najkrajšom období svojho života.

Pôrod je úžasný zážitok

Na deň, keď sa dozvedela, že pod srdcom nosí bábätko, nikdy nezabudne. „Bolo to presne v deň mojich 33. narodenín, takže som dostala ten najkrajší darček. Cítila som sa doslova požehnane a radostne. Aj keby to bolo v hociktorý iný deň, určite by som si ho rovnako pamätala.“ To, že bude mať chlapca, tušila od začiatku. „Cítila som to. Asi to bude pravda, že mamy majú dobrú intuíciu a väčšinou sa im to potvrdí.“ Na úlohu mamy si ešte celkom nezvykla. „O zvyku budem môcť asi hovoriť až po nejakom čase, pretože zvyk vnímam ako niečo, čo už mám zaužívané, čo mi ide tak automaticky a to ešte povedať nemôžem. Ešte stále som vo fáze spoznávania tohto materského života, nových povinností a najmä starostlivosti o Radka.“ Čo ju najviac na materstve prekvapilo? „Som až očarená, aké je naše ženské telo úžasné. Čo všetko dokáže zvládnuť. Tehotenstvo a pôrod je pre mňa jeden veľký životný zážitok a som rada, že som to mohla zažiť a stať sa mamou.“ hovorí.

Aké je Radko bábätko a kedy sa vráti Kristína na koncertné pódiá sa dočítate v sobotňajšej prílohe Nového Času.