Nádherné pláže, fantastické jedlo, dokonalý servis a úctiví ľudia – takto nejako by sa dalo opísať Thajsko, ktoré patrí vďaka týmto superlatívom k jednej z najobľúbenejších destinácií. Svojou krásou učarovalo aj basgitaristovi skupiny Hex Tomášovi “Yxovi“ Dohňanskému, ktorý si pobyt v tejto magickej destinácii ordinuje so svojou rodinkou pravidelne jedenkrát do roka. Pri poslednej návšteve im však nebolo všetko jedno.