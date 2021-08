Lucia zo Svadby na prvý pohľad, ktorá má za sebou drogovú aj porno minulosť: Zásnuby s tajomným mužom!

Veľké životné zmeny! Lucia Hlinková (30) sa ľuďom dostala do povedomia ako problémová nevesta z markizáckej šou Svadba na prvý pohľad. Mala za sebou natáčanie pikantných scén v pornopriemysle, ale aj drogovú minulosť.

Po tom, čo nenašla lásku u televízneho ženícha Ivana (39), sa dala dokopy so svojím už exsnúbencom Marekom, ktorého polícia posadila za drogy do basy. No aby toho nebolo málo, podľa slov blondínky ju mal vystavovať fyzickému a psychickému násiliu. Dnes je však všetko inak a Lucia má nový vzťah a veľké plány do budúcna.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Lucia Hlinková prežívala v minulosti poriadne turbulentné obdobie. V markizáckej Svadbe na prvý pohľad chcela nájsť spriaznenú dušu, no Ivan ňou rozhodne nebol. Už počas relácie začali plávať na povrch informácie o blondínkinom účinkovaní v porne, či jej skúsenostiach s drogami. Po skončení šou sa pokúsila o reálny vzťah s Marekom, ktorý však krachol.

Dnes je však všetko úplne inak a Lucia má nového priateľa. „Mám sa vynikajúco. Mám nový vzťah, už dlhšie. Sme zasnúbení 2 mesiace, budeme sa brať a plánujeme bábätko,“ prezradila Novému Času. Okolo identity svojej novej lásky však robí tajnosti a za žiadnu cenu ju nechce ukazovať. „Svojho partnera si chcem udržať v súkromí, pretože práve tak sme šťastní,“ pokračovala televízna nevesta, z ktorej slov je jasné, že má obavy, aby vzťah opäť nestroskotal.

No všetko nasvedčuje tomu, že dvojica si už naplánovala spoločnú budúcnosť. „Termín svadby ešte nemáme. Je to také, že viac-menej sme si prsteňom povedali, že áno, raz budeme svoji, ale dohodli sme sa, že keď sa nám podarí spraviť bábätko, tak hneď potom by sme sa vzali,“ uviedla Lucia, ktorá túži aj s novým partnerom po dieťatku a až potom príde čas na ich veľký deň.

Zablokovala si ho

Aj keď je blondínka konečne šťastná, nedávno to tak nebolo. So svojím expriateľom Marekom bola zasnúbená, no jeden okamih všetko zmenil. Mladý muž je za mrežami. Vyšetrovateľ ho obvinil z obzvlášť závažného zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok a obchodovania s nimi.

A aby toho nebolo málo, Lucia obvinila svojho bývalého snúbenca z domáceho násilia. „Čo sa týka Mareka, je to chorý psychopat, s ktorým som bola už len zo strachu. Prenasledoval ma a aj keď som sa zbalila a odišla, tak došiel za mnou a veľakrát ma zbil,“ šokovala svojím priznaním a aktuálne doplnila: „Nie, neskúšal ma kontaktovať, pretože ja ho mám všade zablokovaného, aj celú jeho rodinu. Písala som aj priamo do basy, aby ma nemohol kontaktovať, nakoľko si to neželám.“ Podľa slov Marekovej rodiny, ale aj samotného Mareka, to však bolo úplne inak. Mladík hovoril, že si to Lucia všetko vymyslela a dokonca tvrdil, že sa mala vtedy stretávať s iným mužom.