Manželia Lelkesovci sa druhýkrát postavia pred oltár: Detaily našej svadby!

Nevedia sa dočkať! Manželia Sisa (55) a Juraj (69) Lelkesovci mali veľké plány, no, žiaľ, pandémia koronavírusu im ich zmarila. V januári tohto roku si totižto plánovali obnoviť manželské sľuby a povedať si opäť to osudové áno.

Druhá svadba mala byť presne po desiatich rokoch od tej prvej. Nakoniec sa im to predsa len podarí, no bude to už 27. augusta. A Novému Času prezradili detaily!

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Lelkesovci patria medzi harmonické páry nášho šoubiznisu. Aj po rokoch to stále medzi nimi iskrí a aj preto sa rozhodli druhýkrát postaviť pred oltár. Pôvodný termín mal byť január tohto roku, no, žiaľ, pandémia zamiešala karty a plány zrušila. Speváčka myslela pozitívne a vedela, že sa svojho veľkého dňa opäť dočká.

A ten už aj klope na dvere, pretože sa všetko odohrá už 27. augusta. „Všetko sa to rieši za pochodu. My sme akční ľudia, takže všetko bude tak, ako má byť. Tešíme sa všetci a dávame to dohromady, lebo situácia sa tak rozbehla, že ja neviem, čo mám robiť skôr,“ povedala Novému Času spevácka diva, ktorá prezradila detaily svadby.

„Obrúčky máme už dávno, pretože ja som ich dávala vyrobiť ešte v januári, keď sme si mysleli, že to dáme vtedy, keď sme to mali dať. Myslím si, že to bude tak do 40 ľudí. Nebudeme to robiť vo veľkom teraz, len takí najbližší priatelia. Určite tam zaspievam aj ja, ako by to bolo, keby nie,“ doplnila Sisa.

Nebude to len svadba

V ich významný deň manželov čakajú totižto aj ďalšie príjemné udalosti. „Je to trojitá oslava a takúto mega oslavu sme ešte nerobili. Presne v deň druhej svadby bude mať manžel 70 rokov - okrúhliny, a je to v ten istý deň ešte, keď ja mám meniny. Potom mám ja ďalší koncert a potom ďalšie skúšky, takže je to teraz veľmi nabité,“ dodala sympatická speváčka, ktorá je naozaj veľmi rada, že sa situácia zlepšila a podarilo sa im pripraviť svoj veľký deň.