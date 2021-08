Polnišová o plánoch do budúcnosti aj období pandémie: Neuveríte, na čo všetko sa táto žena vrhla

Petra Polnišová patrí k našim najlepším komediálnym herečkám a bol to práve jej povestný humor, ktorý ju vystrelil do povedomia divákov. Svedčia o tom aj úlohy v rôznych seriáloch, momentálne však sympatická herečka hviezdi v trpkej komédii Známi Neznámi, na ktorej spolupracovala aj ako koproducentka. Na nedostatok práce si tak naozaj nemôže sťažovať, no nie vždy tomu bolo tak. Polnišová totiž otvorene prehovorila nielen o svojich plánoch, no aj o období pandémie.