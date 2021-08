Diana zo Svadby na prvý pohľad po boku sympatického muža: Našla si nového priateľa?!

Spolu im to pristalo. Šou Svadba na prvý pohľad aj v druhej sérii spojila osudy ľudí vo viere, že spolu zostarnú, čo sa, žiaľ, pri všetkých nesplnilo.

Jediným príkladom bola Tereza Hudecová (25) s Milanom Bendom (29), ktorí si uplynulý víkend povedali aj svoje skutočné áno. Na svadbe sa však objavila aj druhá účastníčka šou a ich kamarátka Diana De Ottová (30), ktorej spoločnosť robil neznámy muž. Zo záberov však bolo jasné, že to medzi dvojicou len tak iskrí. Je sympatická brunetka šťastne zadaná?

Markizácka šou Svadba na prvý pohľad v uplynulej sérii ako prvých nádejných novomanželov predstavila Dianu a Michala. Od samotného začiatku však bolo vidieť, že nejde o žiadnu lásku na prvý pohľad. Nakoniec si dvojica k sebe cestu našla a rozhodli sa skúsiť to spolu aj po šou. Práve Diana bola tá, ktorá sa úprimne do Michala zamilovala, no ich vzťah nevydržal a išli od seba.

„S Diankou máme nadštandardný kamarátsky vzťah. Stretávame sa naďalej, aj medzi rodinami, chodíme na večere, kávy a na spoločné výlety,“ povedal po rozchode pre markiza.sk Michal. Netrvalo však dlho a práve Košičan ulovil novú ženu - sympatickú Moniku, s ktorou aktuálne tvorí pár.

Opäť zamilovaná?

A aj keď musela byť pre Dianu správa o novej Michalovej priateľke sklamaním, vyzerá, že sa posunula vpred. Uplynulý víkend sa ukázala na reálnej svadbe Terezy a Milana a neprišla sama. Spoločnosť jej robil sympatický mladík, a dvojica sa podľa záberov nevedela od seba odtrhnúť.

Brunetka doslova žiarila a usmievala sa od ucha k uchu, a preto sa natískala otázka, či to nie je jej nový priateľ. „Je to môj veľmi dobrý kamarát a zároveň aj fitnes tréner, ktorý mi, dá sa povedať, tak športovo pomáha, tak ma mentoruje v tom a som veľmi rada, že tu mohol so mnou byť,“ prezradila pre markiza.sk Košičanka, ktorá zatiaľ tvrdí, že o nič vážne nejde.