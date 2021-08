Problémy v raji! Zuzana Belohorcová s rodinou nemá pokoj ani na Tenerife: Čaká ich ďalšie sťahovanie

Zuzana Belohorcová (45) je svetobežníčka. Nielen ona, ale aj jej rodina skúsili život v rôznych kútoch sveta.

Z floridského Miami, kde pre nich nebolo bezpečne, sa presunuli do španielskej Marbelly a odtiaľ sa po krátkom čase sťahovali na ostrov Tenerife.Blondínka totiž priznala, že zápasia s problémami. Onedlho tak budú musieť opäť zbaliť kufre a premiestniť sa na novú adresu! Zdá sa, že sexbomba pred trampotami neuniká ani na krásnom ostrove.

Sympatická a vždy dobre naladená Zuzana sa v živote rozhodne nenudí. Spolu s manželom Vlastom Hájekom sa im zapáčil život v zahraničí a za posledný rok aj niečo sa sťahovali už tretíkrát. Dlhé roky strávili v Amerike, kde sa však s odstupom času necítili bezpečne. Svoju vilku neďaleko pláže tak chceli predať, no nedarí sa im to, hoci znížili cenu. Nasledovalo sťahovanie v septembri minulého roka do španielskej Marbelly, kde však rodinke bola zima.

A tak Belohorcovej manžel Vlasta Hájek navrhol kanársky ostrov Tenerife, kde najnovšie rozbiehajú biznis s realitami. Rodina si prenajala priestranný apartmán s bazénom v dovolenkovej časti ostrova, kde to žije 24 hodín denne. Aj keď sa im zrejme spočiatku tento rušný život pozdával, dnes už to tak nie je. Pôvodne plánovali kúpiť len pár desiatok metrov vzdialený apartmán do svojho vlastníctva, avšak udalosti posledných týždňov ich od kúpy odradili. Napriek tomu, že bola rodina na hluk mesta zvyknutá, každodenné párty v tesnom susedstve sú zrejme už aj nad ich trpezlivosť.

„Tu pri nás je apartmán, ktorý sme chceli kúpiť, ale už ho nechceme. To sa nedá. Všetky byty, čo sú tu v okolí, sú na krátkodobý prenájom a v lete je to masaker,“ priznala sklamaná Zuzana, ktorá takto rozhodne žiť nechce. „Aj tu vedľa nás sú turisti, tí mali párty prvý večer. Párty mali do piatej rána, to bol masaker,“ posťažovala sa blondínka, ktorá sa bude musieť s rodinou v blízkej budúcnosti vysťahovať.

Belohorcová však priznáva, že sa im život na slnečnom ostrove zapáčil a chcú tam zostať.Nielen pre situáciu s hlučnými nájomníkmi, ale aj pre nájomnú zmluvu, ktorá sa im končí koncom októbra.

„Tým, že sa nám aj končí zmluva, kupujeme si baračik v týchto končinách, ale samostatný a bez susedstva,“ povedala natešene niekdajšia televízna hviezda. Dom, ktorý je len pár desiatok metrov od ich apartmánu, im tak poskytne rozhodne viac súkromia a pokoja, ktoré rodine na súčasnom mieste veľmi chýbajú.