Modelka Silvia Kucherenko (39) sa rozhodla z vďaky svojej mame dopriať liečebný pobyt, na ktorom si zaručene oddýchne. Vybrala sa teda do Kúpeľov Dudince, ktoré ponúkajú rôzne typy procedúr a veľa možností relaxu. Ako správna dcéra si bola miesto najprv sama pozrieť a odskúšať. A to, čo zažila, je neopísateľné. To treba vidieť a vyskúšať na vlastnej koži!