Rázny krok speváčky Tiny po rozvode so Separom: Stavia si nový dom!

Posúva sa vpred, ale už sama. Speváčka Martina Csillághová (37) alias Tina tvorila zamilovaný pár s Michaelom Kmeťom (34) alias Separom šesť rokov.

Avšak v polovici augusta minulého roka vyplávalo na povrch, že ich manželstvo stroskotalo. A aj keď sa dvojica nerozišla v zlom, v máji sa speváčka od rapera definitívne odsťahovala. Zbalila seba aj svoje dve deti - dcéru Tiu Lilianu (6), ktorú volajú aj Anička, a syna Lea (8) - a opustila luxusnú vilu pri jazere v Hrubej Borši. No nielen raper si zariaďuje nový život s tanečnicou Cynthiou Tóthovou (21), ale aj Tina si nečakane zadovážila nový dom.

Avšak niekdajších manželov spájal aj ich spoločný dom v golfovom rezorte v obci Hrubá Borša, okres Senec, ktorý si kúpili ešte v roku 2017. Z domu mali priamy prístup k umelo vytvorenému jazeru. „Zakaždým, keď vojdem do ktorejkoľvek miestnosti, som hrdá, vďačná, dojatá, že sme to takto zvládli. Každý klinec, doštičku, poličku, úchyt, konzolu, vázu sme vyberali trpezlivo, a hoci to bolo vyčerpávajúce, vo výsledku je tu toto. Miesto, kam sa vraciam tak rada, že občas ani nerozprávam,“ priznala v minulosti na sociálnej sieti speváčka, ktorá do dnešného dňa svieti v katastri ako spolumajiteľka nehnuteľnosti.