Nová moderátorka Česko Slovensko má talent Jasmina Alagič: Vďaka šou flek v seriáli!

Televízia si ju rozmáva! Jasmina Vrbovská Alagič (32) po dlhšej odmlke opäť naplno zarezáva v pracovnom kolotoči.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Brunetka je novou tvárou Jojky a už na jeseň ju uvidíme ako moderátorku šou Česko Slovensko má talent. No ako vidieť, televízia ju stavia do pozície jasnej hviezdy, čo ukazujú aj najnovšie zábery z upútavok talentovej šou, kde neprehliadnuteľne žiari. Aby toho však nebolo málo, dostala sa k ďalšiemu lukratívnemu kšeftu, kde sa ocitla medzi hereckými hviezdami.

Jasmine Alagič sa nepochybne veľmi darí a pracovné ponuky sa jej sypú jedna radosť.Bude novou tvárou projektu Česko Slovensko má talent a už teraz je jasné, že je z nej veľká hviezda. Najnovšia upútavka ukázala, v akom veľkom a honosnom štýle sa niesla.

Moderátorka po boku svojich kolegov žiarila a všetkým rozhodne vyrazila dych.

Objavila sa v krásnych červených šatách, vystúpila z auta a prešla po červenom koberci v pozadí s ohňostrojom, a vyzerala ako ozajstná hollywoodska hviezda. Televízia si určite uvedomuje, že aj Jasmina je poriadnym ťahačom, a preto si ju poriadne rozmaznáva. Kto by však čakal, že toto bude jej jediný kšeft, tak ten sa rozhodne mýlil. Na obrazovkách jej zároveň dali možnosť zahviezdiť aj na úplne inej pozícii.

Ďalšia úloha

Sympatická brunetka si totiž zahrá v najnovšom seriáli s pracovným názvom Iveta. „Jednu z menších úloh si zahrala aj moderátorka ČSMT Jasmina Alagič, ktorá bola zo spolupráce nadšená. Tá si po boku Bruna Cibereja zahrala práve moderátorku súťaže MISS,“ informovala Nový Čas PR manažérka Jojky Katarína Procházková.

A tak mohla Jasmina okúsiť aj herecký chlebíček a rozhodne to tiež nebolo zadarmo. „Na seriáli sa mi robilo fantasticky. Keďže som tam hrala, dá sa povedať, samu seba, tak mi to bolo veľmi prirodzené a jednoduché. Možnosť natáčať v spoločnosti režiséra Jána Hřebejka bolo pre mňa absolútne splneným snom. Aj keď som to hovorila doma mužovi, tak skoro odpadol. Bolo to úžasné.,“ uviedla pre Nový Čas Jasmina.