Tereza a Milan zo Svadby na prvý pohľad sú konečne svoji: Aha, kto si nenechal ujsť obrad

Oficiálne spečatili svoje osudy! Tereza Hudecová (25) a Milan Benda (29) našli lásku vďaka markizáckej šou Svadba na prvý pohľad.

Mladík sa do šou prihlásil dodatočne, a blondínka ani len netušila, že pred oltárom bude stáť práve jej tréner z Prahy. No iskra preskočila natoľko, že uplynulú sobotu mali naozajstnú svadbu, na ktorej si opäť povedali svoje áno. Tereza a Milan sa do seba zamilovali už počas Svadby na prvý pohľad a nič sa na tom nezmenilo ani s odstupom času. Pre hrdličky bola uplynulá sobota ich veľkým dňom.

Dvojica sa oficiálne zosobášila na romantickom mieste v Mýte pod Ďumbierom.povedala pre markiza.sk dojatá Tereza, ktorá bola naozaj krásna nevesta. „Človek to pozná, ja som to vedel od absolútneho začiatku, tak som rád, že sme sa teraz po roku vzali,“ dodal tesne po obrade čerstvý ženáč.A aj keď dvojica absolvovala už počas šou svadobnú cestu, tak predsa majú v pláne aj ďalšiu po ich skutočnej svadbe.uviedol Milan. Na ich veľkom dni dokonca nechýbala Diana De Ottová, účinkujúca v 2. sérii šou, ako aj Diana Fabiánová, jedna z expertov šou.