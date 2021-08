Tanečník Tony Porucha priznáva: Druhé dieťa nehrozí

Jedno zatiaľ stačí. Tony Porucha (30) je nielen vynikajúci tanečník, ale aj herec, ktorý sa najnovšie ukáže v jojkárskom seriáli Nemocnica.

No radosť má nielen z pracovných ponúk, ale aj zo svojho synčeka Manola (2), ktorého má so speváčkou Dášou Mambou Šarközyovou (31). Ako sa však zdá, malý šibal je niekedy nad ich sily a ďalšieho v rodine by zrejme len sťažka zvládali.

Tony Porucha je pyšný rodič malého Manola a v tom, či by chcel byť už dvojnásobným otcom, má jasno. „Ďalšie dieťa zatiaľ nevieme, kedy bude. Sem-tam padne nejaká taká téma, ale zo začiatku sme boli takí, že nie, nie, nie. Dáška, keď vidí niekedy dievčatko tak hovorí: „Hmm.. To by bolo pekné, mať dievčatko.“ A ja na to.prezradil tanečník v rozhovore pre Nový Čas.

No toto rozhodnutie má jasný dôvod. „Jedno nám zatiaľ stačí. A teraz, keď začína byť starší, tak to zasa začína byť ťažšie v iných oblastiach, ale ľahšie v tom, že sa dá s ním porozprávať, dať na stráženie babke a my môžeme začať dýchať ako keby už aj osobnostne, adodal Tony pre Nový Čas.