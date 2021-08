Herečka Zuzana Fialová prepadla obrazom: Do maľovania investujem majland!

Známa herečka Zuzana Fialová (47) sa počas pandémie koronavírusu, keď boli všetky kultúrne stánky pozatvárané, doma rozhodne nenudila. Ako totiž prezradila, jej veľkou vášňou sa stali obrazy, ktoré si zatiaľ maľuje pre radosť.

Kto by si však myslel, že ide len o zábavku, ktorej sa Zuzana venuje z času na čas a čisto amatérsky, tak by sa mýlil. Herečka totiž priznala, že do maľovania a výbavy investuje veľké peniaze a dokonca si nakupuje odbornú literatúru a ťahy štetcom cvičí aj niekoľko hodín. Uvidia jej obrazy niekedy aj oči verejnosti?

Fialová je kreatívny tvor a, ako priznala, počas pandémie, ktorá hercov posadila doma na zadok, nevedela, čo so svojou energiou a kreatívnym, myšlienkami. Pustila sa teda vo väčšom do maľovania obrazov. A nie hocijakých. Ide o obrovské formáty, na ktoré používa kvalitné plátna, drahé štetce či farby.Nevedela som, ze to toľko stojí, že to je taká drahá záľuba. Celý život som kreslila, ilusrovala som si platne, napodobňovala som ilustrácie z detských kníh. To boli moje začiatky,“ rozhovorila sa Zuzana v rozhovore s Danielom Majlingom.