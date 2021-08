Vedeli o tom len najbližší: Václav Mika s priateľkou Kristínou plánujú veľký životný krok

Zazvonia im svadobné zvony! Bývalý šéf RTVS a Markízy Václav Mika (58) sa rozhodol na radikálny krok.

S priateľkou Kristínou (34) totiž plánujú svoj veľký deň. Novému Času sa podarilo zistiť, že by to malo byť už čoskoro. Dvojicu okrem lásky spájajú aj ich dve rozkošné dcérky, štvorročná Miška a takmer ročná Marisa. Onedlho tak zaľúbenci povýšia svoj vzťah a vymenia si obrúčky pred oltárom!

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Pre Miku je jeho rodina všetkým. Atraktívnej priateľke Kristíne a ich dvom ratolestiam sa venuje na sto percent. A hoci rodinke ku šťastiu nič nechýbalo, našla sa jedna vec, ktorou si spríjemnia spoločné chvíle. A bude to svadba! „Rozhodli sa posunúť svoj vzťah a postavia sa pred oltár. Viem, že to bude ešte toto leto,“ prezradil zdroj blízky Mikovi. A tieto slová potvrdil aj samotný exšéf RTVS.

„Áno, plánujeme svadbu. Nebude to veľký formát, v takom užšom formáte,“ povedal Novému Času Mika. Na otázku, či to skutočne bude ešte toto leto, prišla jasná odpoveď. „Mali by sme to stihnúť, pokiaľ nebude horšia situácia,“ uzavrel Vašo a narážal na pandemické opatrenia, ktoré sú momentálne prijateľné na usporiadanie veselice. Je tak isté, že onedlho bude Mika vykrúcať na parkete svoju lásku vo svadobných šatách a budú sa oslovovať manžel a manželka.

Tajomný začiatok

Dvojica patrí medzi stabilné páry slovenského šoubiznisu. Začiatok ich vzťahu bol však obrovským šokom pre verejnosť. Párik totiž svoje randenie tajil nejaký čas a ich veľké tajomstvo prasklo v júli, keď Mika oznámil, že čaká dcérku Mišku práve s krásnou Kristínou. V tom čase bol však ženatý s novinárkou a podnikateľkou Andreou Mikovou. Ich manželstvo však malo byť už dlhodobo v troskách a dvojica žila oddelene.

Nasledoval tak rozvod a Mika sa už naplno mohol venovať svojej rodinke. Podľa jeho slov však zostal jeho vzťah s exmanželkou na priateľskej úrovni. Vašo má dnes po svojom boku Kristínu, ktorá sa stane jeho ženou. A malá Miška bude určite hopkať na veselici so šťastnými rodičmi. Marisa si na tancovanie ešte bude musieť nejaký ten mesiac počkať.