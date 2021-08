Nastal ich veľký deň: Manželia zo Svadby na prvý pohľad Tereza a Milan si povedia skutočné áno!

Markizácka šou Svadba na prvý pohľad dala dokopy viacero párov, avšak len jednému z nich sa to podarilo v láske dotiahnuť až do úplného konca.

Čech Milan Benda (29), ktorý sa do šou prihlásil dodatočne, mal nakoniec na nevestu Terezu Hudecovú (25) dobrý nos, pretože si ju ide už dnes zobrať za svoju manželku. Svoju lásku tak spečatia aj v reálnom živote! Tereza videla prvýkrát televízneho ženícha len krátko pred sobášom pred kamerami. Slovenka, ktorá Milana poznala z Prahy ako svojho trénera, vtedy ani len netušila, že to bude on, kto bude stáť pred oltárom.

Prípravy na skutočnú svadbu trvali dlhé týždne. Pred dvoma dňami si už nevesta zaobstarala svadobnú manikúru a na rad prišli aj šaty, ktoré ženích uvidí až dnes pred oltárom. Dvojica si povie áno v spoločnosti svojich najbližších na Slovensku. Od televízneho sobáša uplynuli už dlhé mesiace a zaľúbencom to stále klape a dokonca sa nebránia ani rodine. „Keby to prišlo, nebránili by sme sa tomu,“ priznal Milan pre Markízu.