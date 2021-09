Ženy, ktoré zastavili čas: Studenková, Vačková a ďalšie dámy prezradili tajomstvo večnej mladosti

Vyzerajú fantasticky, hoci už dávno nemajú dvadsať ani tridsať, ani štyridsať...

Prezrádza ich len dátum narodenia v rodnom liste. A hoci ešte nikto nevymyslel zázračný prípravok na zastavenie starnutia, niektoré ženy vyzerajú úžasne aj vo veku, keď ich rovesníčky nad sebou lámu palicou. Pritom na to, aby človek vyzeral mladšie, než je jeho reálny vek, stačí obyčajne málo. Známe ženy slovenského šoubiznisu sa zhodujú v jednom – dôležitá je strava, pohyb, spánok, úsmev a - áno - aj genetika.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Moderátorka Alena Heribanová (66): Čas vám nikto nevráti

„Čas je pre mňa najcennejšia vec, všetko sa vám môže vrátiť, ale čas vám nevráti nikto,“ tvrdí sympatická brunetka, ktorej recept na krásu je jednoznačný - vraj najlepšou kozmetikou pre ženu v jej veku je láska. „Moje deti, vnučky, priateľ, rodina mi dávajú toľko energie a krásnych emócií, že ďakujem za každé nové ráno. Už mám čas vychutnať si východ slnka v mojej rozkvitnutej záhrade, krátku meditáciu pri prvej káve. Po nej cvičím zostavu jogy a 5 Tibeťanov, cviky na posilnenie tela aj ducha. Cvičím pravidelne po ochorení chrbtice a táto zostava ma zachránila pred operáciou.“ Podľa Aleny má jej vek svoje výhody aj v tom, ze má viac času na stolovanie, čítanie či šport. „A nájdem si čas aj na kozmetiku. Netajím svoje drobné úpravy vrások, očných viečok a neinvazívne ošetrenia od mojej skvelej dermatologičky. Za podstatnú však považujem radosť v srdci a svetlo v duši. Denné čriepky šťastia a pohody rozjasnia najviac tvár ženy po 60-ke,“ dodáva.



Herečka Zuzana Vačková (52): Čas je jediná spravodlivá veličina

„Kiežby to išlo, zastaviť čas! Čas je, myslím si, jediná spravodlivá veličina ku všetkým na tejto planéte. Všetkým nám plyne rovnako. Rozdiel je asi v tom, ako ho využívame,“ vraví Zuzana a prezrádza tajomstvo svojho mladistvého výzoru: „Je to, myslím si, tým, že viem veľa času venovať sebe. Čas trávim s ľuďmi, ktorí ma v niečom inšpirujú. Či už je to moja rodina, priateľ alebo ľudia, s ktorými pracujem, alebo len tak chodím na kávu. A starám sa o seba aj zvonku - jem zdravo, športujem, veľa spím. Počúvam dobrú hudbu, nepozerám televízor, nesledujem politiku. Veľa sa rozprávam so svojou dcérou a cez víkendy sa nechávam rozmaznávať priateľom u neho v dome. Čítam dobré knihy a pijem dobré víno. A milujem ľudí a život!"