Petra Polnišová našla po zbabraných vzťahoch oporu v partnerovi Jurajovi: Dnes už riešim veci úplne inak!

Petra Polnišová (45) má naozaj závideniahodnú kariéru.

Na jej konte svietia mnohé filmy a seriály, pričom v poslednom filme Známi neznámi pričuchla aj k funkcii ko-producentky. Herečka známa svojím povestným humorom to v súkromnom živote nemala vždy ľahké. Po dvoch rozvodoch prežíva už štvrtý rok nádherné obdobie po boku svojho dlho utajovaného partnera Juraja Brocka.

Aké to bolo, presadnúť si na producentskú stoličku?

Pre mňa to bolo veľmi prirodzené, lebo nikdy som nebola typ herca, ktorý si prečíta scenár, popracuje na svojej roli a tým sa to končí. Vždy som bola veľmi zvedavá, ako to funguje, ako veci vznikajú. V divadle GUnaGU, kde som začínala, som s kolegami nevystupovala len ako herečka, ale aj ako tvorca. Všetci spoločne sme dotvárali celok. Čiže vôbec to nebol nejaký zlom, že som sa jedného rána zobudila a povedala si – hurá, teraz budem robiť niečo iné. Bola to prirodzená vec. Príprava filmu je veľmi náročná, ale zároveň veľmi kreatívna práca. A mňa všetko, kde je kreatíva, priťahuje.

Mohli ste si ako producentka vybrať, ktorú rolu budete hrať vo filme Známi neznámi?

Keby som veľmi chcela, tak by som si určite mohla vybrať. Ale ja si nemyslím, že bolo mojou úlohou alebo ambíciou stavať sa do roviny, že ja vám teraz nadiktujem, čo a ako. Vôbec nie. V podstate posledné slovo mala režisérka Zuzana Marianková a keďže ja som s ňou robila už niekoľko projektov a hrala som v jej študentskom filme osobu, ktorá mala problém s alkoholom, tak pre ňu bolo jasné – aspoň mi to tak predostrela – aby som tú postavu hrala ja. Navyše, keď sme začínali na filme pracovať, netušila som, či tam vôbec bude pre mňa miesto. Čiže mohla som si dupnúť, ale na druhej strane treba mať pokoru a dôveru v tvorivý tím, že rozhodne čo najlepšie.

Vaša postava len čo príde na návštevu, dá si dole nohavičky. Chodievate aj vy niekedy naostro?

Nieeee (smiech). Hrdinka má na to dôvod, prečo si ich dá dole, a je zaujímavé vidieť, že ľudia sú rôzni a majú rôzne životy. Tým, že pracujem v televízii a je ma viac vidno, si ľudia myslia, ako bohémsky žijem. Ja mám pritom pocit, že žijem oveľa, oveľa nudnejší život ako ľudia, ktorí si okoreňujú svoje vzťahy niečím takýmto. A je ich dosť veľa.

Narazili ste pri nakrúcaní na nejaké problémy, či išlo všetko podľa plánu?

My sme sa denne museli pasovať s mnohými vecami a v tom je to čaro. Táto práca nie je jednoduchá a čierno-biela. Denne musíte urobiť kopu rozhodnutí. Jednu z úloh mal hrať Vojta Kotek, ktorý už bol aj na čítačkách a všetko bolo dohodnuté. Ibaže mal vážnu nehodu na motorke, čiže dva dni pred nakrúcaním sme museli vymeniť herca a nájsť niekoho, kto by sa na to typovo hodil a súznel s hereckým kolektívom. Kto načrel do týchto vôd, tak vie, že je to neľahká úloha. Nakoniec sme to nejako zvládli, ale keby ste sa ma na to pýtali vtedy, tak by som sa zrútila v priamom prenose, lebo nečakané veci výrazne zasahujú do toho, či sa film podarí alebo nepodarí. Som vďačná Tomášovi Měcháčkovi, že tak flexibilne zareagoval, lebo pre herca je peklo vstúpiť do niečoho, čo je už naplno rozbehnuté. Zvládol to perfektne.