Fanúšikovia Müllera zažili nepríjemný šok: Umelec zrušil svoj koncert! Vojna s primátorom

Zostali poriadne prekvapení! Legendárny spevák Richard Müller (59) mal v sobotu vystúpiť v amfiteátri v meste Galanta.

Prišiel však obrovský šok! Fanúšikovia sa totiž dozvedeli, že uznávaný umelec svoj koncert nečakane zrušil. Za všetkým je vojna s primátorom Petrom Paškom kvôli prísnym opatreniam na kultúrnych podujatiach v tomto meste. Manažment speváka si servítku pred ústa nedáva a posiela Paškovi poriadne drsný odkaz. Čo na to primátor?

Galantskí fanúšikovia Müllera boli v šoku, pretože umelec zrušil svoj koncert. A dôvodom má byť podľa slov jeho manažmentu primátor mesta. „Dostali sme informáciu, že sa tam vyžadujú testy alebo covid pasy na vstup napriek tomu, že to nie je v COVID automate povinné. Napriek tomu, že je to v zelenej farbe, čiže sú to veci nad rámec. Zastavil sa predaj vstupeniek, ľudia to odmietajú, a keď začal primátor tieto veci aplikovať, tak niektorí ľudia začali vracať vstupenky na rôzne podujatia vrátane nášho,“ vysvetlil Novému Času manažér speváka Juraj Kuchárek a pokračoval: „Nie je to adekvátne kultúre v stave, v akom je, treba ju podporiť, a nie jej klásť polená pod nohy. Rozhodli sme sa, že to zrušíme, nedá sa to takto robiť. Nemôže si hocijaký úradník v hocijakom meste robiť, čo chce, a zavádzať svoje vlastné opatrenia.“ Vyzerá to tak, že medzi manažmentom speváckej legendy a primátorom Paškom vypukla skutočná vojna.

Primátor sa bráni

Podľa slov primátora sa v Galante už zrušili viaceré veľké podujatia. „Záleží nám na zdraví občanov,“ hovorí Paška. Predčasom sa nakoniec v meste uskutočnili väčšie udalosti. Ľudia ale mali byť ako odtrhnutí z reťaze. Na koncerte Mira Jaroša či na Galanta feste sa nemalo dodržiavať podľa jeho slov nič.

„Riaditeľovi kultúrneho strediska som napísal mail, v ktorom som trval na tom, aby sa dôsledne dodržiavali všetky požiadavky v zmysle zákona, vyhlášky a kultúrneho semafora. Ten hovorí, že ak nie je možné dodržiavať odstupy, rúška, je tam vysoké riziko, kričiaci ľudia, konzumácia jedla a nápojov, vtedy je potrebné vyžadovať od účastníkov pred vstupom testy a očkovanie. Je to v odporúčacej rovine. Nebol to môj pokyn,“ bráni sa Paška, ktorý bol ochotný dohodnúť sa.

„Oni si to zjedodušili a povedali - primátor zakázal. Nie je to pravda. Ja som iba trval na tom, aby sa dodržiavali opatrenia. So mnou sa nikto nespojil z manažmentu Müllera. Dalo sa to vyriešiť tak, že všetkým sa povie: Prosím vás, majte rúška. Prosím vás, rešpektujme to. Galanta je špecifické mesto, bola tu covidová nemocnica. Buďme ústretoví.“