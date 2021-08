Dojemné gesto po smrti Milana Lasicu († 81) v Česku: Kto sa zúčastnil na spomienkovom večere?

Nikdy nezabudnú. Je to už takmer mesiac, čo svet náhle opustil umelec Milan Lasica († 81).

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Odišiel, ako sa na legendu patrí, a to za bujarého potlesku divákov počas svojho posledného vystúpenia. No táto správa neotriasla len našou krajinou, ale aj našimi českými susedmi. Na jeho počesť sa práve v Prahe konala akási neoficiálna pietna rozlúčka s hercom.

Milan Lasica odišiel na druhý svet 18. júla počas záverečnej kľaňačky s koncertom Bratislava Hot Serenaders v Štúdiu L+S. Odpadol, a, bohužiaľ, napriek všetkým snahám sa ho oživiť nepodarilo. A aj keď opustil svoju rodinu, kolegov a blízkych, tak v ich spomienkach a srdciach ostane navždy.

Práve uplynulú stredu sa uskutočnil v Slovenskom dome v Prahe spomienkový večer na jeho počesť a zúčastnil sa ho celý rad celebrít. Na akcii sa ukázal Jiří Suchý, Luděk Sobota aj so svojou manželkou Adrianou či slovenský veľvyslanec v Prahe Rastislav Káčer. Kto by však čakal, že sa smútočného večera zúčastnila aj vdova Magda Vášáryová alebo dcéry, tak ten by sa mýlil. Žiaden z rodinných príslušníkov sa na rozlúčke neukázal.