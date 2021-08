Smrtiaca nehoda Dary Rolins ožila! Právnik obete odhalil šokujúce skutočnosti: Drsný odkaz speváčky

Po 11 rokoch sa opäť otvárajú rany všetkým! Speváčka Dara Rolins (48) šoférovala svoje luxusné auto v sobotu 10. júla 2010, keď pod jeho kolesami vyhasol život Jindřicha Rotrekla († 63).

Súdne ťahanice popovej divy a rodiny pozostalých sa síce skončili pred mnohými rokmi, no špina sa na speváčku valí aj teraz. Advokát Rotreklovcov totiž napísal knihu, v ktorej detailne opisuje šokujúce skutočnosti. Podľa neho Dara nechcela vyplatiť odškodné rodine a prinútiť ju mal až zásah exekútora. Rolins Novému Času prezradila svoj postoj k stále citlivej udalosti a servítku pred ústa na adresu právnika si rozhodne nedáva!

Rolins na osudný 10. júl 2010 rozhodne nezabudne do konca života. V Šáreckém údolí v pravotočivej zákrute sa jej terénne luxusné auto stretlo so skútrom, ktorý riadil Jindřich Rotrekl († 63). A hoci sa mu záchranári snažili pomôcť, tri hodiny po prevoze do nemocnice jeho život vyhasol. Pre Daru, ako aj smútiacu rodinu sa tak začali súdne ťahanice, ktoré sa nakoniec skončili rozsudkom pre speváčku - podmienka, trojročný zákaz šoférovania a odškodné približne 40-tisíc eur. Trápenie Dary Rolins: Po návrate z dovolenky sa nič nezmenilo, týždne bojuje s bolesťami!

A hoci sa Dara nikdy netajila tým, že takáto vec poznačí všetky strany, snažila sa ísť ďalej a žiť svoj život naplno. Po 11 rokoch sa však na svetlo sveta dostala kniha advokáta pozostalých Karla Frimla s názvom Žil jsem s justicí. Práve v nej sa vracia k viacerým prípadom zo svojho profesionálneho života a jedným z nich je aj ten Darin. Na tom by nebolo nič zvláštne, keby na speváčku nevytiahol špinu, ktorá sa umelkyni bude len ťažko čítať. Vyčíta jej hlavne laxný prístup k riešeniu odškodnenia pre pozostalú rodinu.

„Ani jedna, ani druhá, ani tretia upomienka (dokonca s doručenkou, aby určite prišla) ju nepriviedla k tomu, aby našla cestu do poisťovne. Nezostalo teda nič iné, ako to, čo nakoniec musí urobiť každý veriteľ, keď dlžník nechce zaplatiť: podá návrh na exekúciu,“ píše Friml v knihe a pokračuje: „Až potom pozostalí svoje peniaze podľa rozsudku súdu dostali. Pretože vodička ani jej právni zástupcovia nedokázali včas a riadne zaistiť, aby podľa súdnych rozhodnutí bolo odškodné zaplatené, stálo ju to na nákladoch exekúcie státisíce navyše. Z vlastného vrecka a zbytočne.“