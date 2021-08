Hexáci potešia fanúšikov koncertami na Ďuďovu pamiatku: Toto tu ešte nebolo!

Ďuďo, Yxo, Fefe a Tybyke – to je pôvodné zloženie legendárnej skupiny Hex, aké sme všetci poznali neuveriteľných tridsať rokov. Všetko sa však zmenilo smutnou správou o Ďuďovom odchode a úlohu speváka prevzal Peter „Šarkan“ Novák, ktorý Ďuďa zaskakoval už počas jeho boja so zákernou chorobou. A keďže onedlho to budú dva roky od spevákovho odchodu, skupina Hex chystá pre svojich fanúšikov dva špeciálne koncerty venované jeho pamiatke. A nebudú zďaleka také, na aké sme u Hexákov zvyknutí.