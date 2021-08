Zmarené plány Drobovej a jej polovičky Rumana: Zrušená svadba!

Vážny dôvod! Dramaturgička a šéfka módnej televízie Gabriela Drobová (47) mala toto leto po dlhých rokoch povedať svoje áno podnikateľovi Karolovi Rumanovi (46).

Hrdličky sú spolu už jedenásť rokov a svoju lásku chceli spečatiť konečne pred oltárom. Osud to však zariadil celkom inak! Vyzerá to tak, že prominentný pár musí preložiť termín svadby. Za všetkým má byť Drobovej veľmi blízky človek!

Drobovej termín svadby sa už nezadržateľne blížil, no nakoniec je okolo dátumu mnoho otáznikov a samotní zaľúbenci nevedia, kedy to presne bude. „My sme to chceli stihnúť do konca augusta, pretože pred rokom, 29. na svadbe našich priateľov na Bratislavskom hrade, som chytila kyticu. Len môj ocino ide v pondelok 16. na operáciu, takže čakáme, ako rýchlo bude rekonvalescencia. Neviem si predstaviť svadbu bez svojho milovaného ocina,“ vysvetlila Novému Času blondínka, ktorá priznáva, že je na prvom mieste zdravie jej drahého otca.