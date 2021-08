Fotografovi Martinovi Machajovi zničil hrozivý požiar celý ateliér: Takéto gesto nečakal!

Pomocnú ruku podali kamaráti. Celebritnému fotografovi Martinovi Machajovi (46) sa uplynulý piatok udialo hororové nešťastie. Celý jeho byt zachvátil obrovský požiar a všetko ľahlo popolom.

Martinovi ostali len oči pre plač - jeho celoživotná práca a aj potrebná technika sú nenávratne fuč. A aj keď túto situáciu nesie len veľmi ťažko, našli sa ľudia, ktorí ho v tom nenechali a podávajú mu pomocnú ruku.

Renomovaný fotograf Martin Machaj si za dlhé roky práce vybudoval úspešnú kariéru. Fotí celebrity, modelky a v poslednom období pracuje na svojich projektoch, keď zdokumentoval exotické kmene na pokraji vyhynutia. No v jednom okamihu mu oheň zničil celý byt a aj jeho drahú techniku a disky, na ktorých uchovával svoju prácu.

„Bol to dvojhodinový požiar. V zásuvke bol taký adaptér, ktorý tam bol roky zapojený, ja som to ani nepoužíval. Hneď kúsok od toho bola sedačka a asi to teplo z toho adaptéra nejako preskočilo. Bolo to hrozné,“ opísal pocity Novému Času Machaj, ktorý stratil úplne všetko.

„Okrem tej techniky, všetky foťáky zhoreli a to je asi 100 000 € iba v tej technike. Idem úplne od nuly,“ dodal fotograf. A práve na novú techniku mu jeho kamaráti založili zbierku, kam môžu ľudia prispievať minimálnou sumou 1 €. V stredu popoludní bolo vyzbieraných 1 300 € a suma sa stále navyšuje.

„Som veľmi vďačný za slová útechy a solidaritu, akú mi ľudia v tejto neľahkej situácii prejavili. Po informovaní o nešťastí mi priatelia pomohli so založením zbierky na nové zariadenia potrebné na to, aby som opäť mohol začať tvoriť. Ešte raz ďakujem všetkým,“ dodal Martin.