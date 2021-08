Čírová s manželom: Ťaháme to už 13 rokov! Krásne vyznanie speváčky

Speváčka Mária Čírová (32) je šťastnou mamou troch rozkošných detí. Šťastie však našla aj po boku svojho manžela Mariána Kachú ta (47), s ktorým majú harmonický vzťah.

Láska medzi nimi len prekvitá a ako Mária priznala, ťahajú to spolu už pekných pár rokov. „Človek by povedal, že ani sa nič nezmenilo za tých 13 rokov, čo sme spolu. Ale zmenilo sa toho veľa... A zmenili sme sa aj my. A stále sa meníme, lebo život nie je monotónny. Užívame si všetky jeho farby,“ povedala speváčka, pre ktorú je láska všetko, čo potrebuje.