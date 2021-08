Speváčka Jana Kirschner je späť v Bratislave: Po roku konečne doma! Slová plné dojatia

Jana Kirschner (42) žije roky v Anglicku. Zaviala ju tam láska k hudobníkovi Eddiemu Stevensovi (46), ktorému porodila dve krásne dcérky.

Tie sú okrem hudby stredobodom jej vesmíru. Pandémia ich rodinu poznačila rovnako ako mnohé iné a pre speváčku to nebolo jednoduché. Na rodnú hrudu sa nemohla dlhú dobu vrátiť, ale teraz je všetko inak. Jana je konečne doma!

Kirschner má na Slovensku celú svoju rodinu, ktorú nevidela zoči-voči jeden dlhý rok. Nedovoľovala jej to pandemická situácia. Napokon sa jej to však predsa len podarilo a Jana priletela domov aj so svojimi dcérkami.

„Posledné mesiace nám zmenili pohľad na náš domov, na to, čo to je a kde vlastne je. Niektorí zostali uväznení vo vlastných domovoch, niektorí o ten svoj prišli, niektorí boli nútení svoje domovy opustiť a niektorí sa už domov nikdy nevrátili. Po roku prekračujem hranice a víta ma Bratislava. Ešte nikdy som nebola taká rada, že ju vidím! Som doma. Dojatá. Rozbitá. Zaliata letným vzduchom, ktorý konečne vonia tak, ako to poznám a mám rada,“ opísala svoje pocity speváčka.