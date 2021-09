Speváčka Marcella Molnárová: S celým svojím telom som spokojná! Vďaka čomu má ukážkovú postavu?

Speváčka Marcella Molnárová (55) má stále ukážkovú postavu, ktorú by jej mohli závidieť aj tínedžerky.

Nijako zvlášť sa netýra, miluje zeleninu a pracuje v záhrade, čo je podľa jej slov niekedy poriadna makačka. Plastické operácie zatiaľ nepodstúpila, no v budúcnosti ich nevylučuje. Nesmú však zmeniť výraz jej tváre.

Dôkladné odlíčenie

Hlavnou zásadou mojej starostlivosti o pleť je dôsledné večerné odlíčenie a ráno aplikácia výživného denného krému s vitamínom E. Obsahuje ho špeciálny manufaktúrne vyrábaný krém, ktorý si roky nosím zo Salzburgu. Počas dňa si dávam oveľa menej mejkapu, než v predchádzajúcich rokoch. Oči zvýrazním jemnou linkou smaragdovej farby, podobnej, aké mám aj oči. Používam predlžujúcu riasenku, jemnú lícenku a rúž v rovnakom tóne. Ku kozmetičke nechodím, no občas zájdem na relaxačnú masáž tváre a dekoltu.

Roky som nosievala melírom presvetlené vlasy, no ničilo mi ich to a ostávali polámané a suché. Moje vlasy majú tendenciu vo vlhkom počasí skrepovatieť, tak používam prostriedky na olejovej báze, ktoré ich zaťažia a trocha vyrovnajú. V poslednej dobe som objavila farbu, ktorá neobsahuje amoniak. Dodáva im skvelý lesk. Túto starostlivosť počas korony prebrala moja dcérka a zhostila sa jej úplne parádne! Môžem ísť pokojne na ulicu a nemám 18 rôznych odtieňov.



Športuje v záhrade

Roky tvrdého športovania som vymenila za príjemný relax v záhrade. V podstate to ani nie je relax, ale veľakrát poriadna makačka, no mňa to napĺňa. Keď vidím, aký to má efekt na moje svaly, telo a kondíciu, tak som rada, že niečo tak užitočné mi ešte aj pomáha. Denne plávam, i keď je horšie počasie, dokonca aj v daždi. Ak mám čas, vezmem bicykel a zájdem na blízke jazerá.