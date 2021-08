Dcéra Martina Nikodýma Emma skúša hereckú kariéru: Nová posila obľúbeného seriálu!

Ako malá tancovala, neskôr začala s modelingom a teraz rozbieha hereckú kariéru.

Ako sa nám podarilo zistiť, Emmu Leu Nikodýmovú (17) už čoskoro uvidíte v jednom z najpopulárnejších seriálov posledných rokov a randiť v ňom bude s Martinom Klinčúchom.

Na kasting do markizáckeho hitu Pán profesor prišla, už keď sa chystala prvá séria, no vtedy to ešte nevyšlo. „Tentoraz to bolo veľmi spontánne. Jeden večer sme si aj s kamarátmi sadli a narazili sme na online kasting do tohto projektu. Povedali sme si, že prečo to neskúsiť. Keďže som to už pred dvoma rokmi absolvovala, tak som o seriáli vedela. Neskôr tam začalo hrať veľa mojich kamarátov či ľudí, ktorých som poznala. Počúvala som aj od nich, aké to je, a zdalo sa mi to ako fajn skúsenosť. Vyskúšala som to opäť a tentoraz to vyšlo,“ povedala nám Emma, ktorá mala k šoubiznisu blízko už od detstva, keďže jej otec, moderátor Martin Nikodým, si prácu často nosil domov. „Veľakrát som ho sledovala, keď sa pripravoval na vystúpenie. Vedela som, ako to celé prebieha, no nepredstavovala som si, že raz sa ja budem takto doma učiť texty,“ skonštatovala s úsmevom.

Vystrašená

Emma sa v detstve venovala tancu a pomerne skoro začala s modelingom. „Prvoradá je určite škola, modeling mám ako koníček,“ vysvetlila nám tretiačka na jednom z bratislavských gymnázií. „Vždy, keď príde nejaká modelingová príležitosť, tak sa veľmi poteším. Doteraz som pracovala najmä na Slovensku a krátko som robila aj v Turecku. Rada by som sa dostala aj ďalej, lebo milujem cestovanie. Modeling je dobrý spôsob, ako sa dostať do sveta.“ Moderátor Martin Nikodým nezaháľa ani počas leta: Po rokoch odhodlávania ide do toho!

Práve vďaka modelingu bola už pred nakrúcaním zvyknutá na kamery. „Keďže som v podstate odmalička v modelingovej agentúre, tak pred kamerou som sa ocitla viackrát. Viem, že pre niektorých je to nepríjemné, ale mňa baví fotiť a ani kamera mi nikdy nerobila až taký problém.“ Problémom bolo akurát prísť pred zohratý kolektív Pána profesora a hrať po boku profesionálov. „Bolo to pre mňa všetko nové. Najprv som bola dosť neistá. Medzi mojimi seriálovými spolužiakmi je viac študentov herectva, respektíve už hrali niekde inde. Ja som, samozrejme, najskôr bola trochu vystrašená, ale po pár nakrúcacích dňoch som si uvedomila, že sa niet čoho báť.“