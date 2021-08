Speváčka Dorota Nvotová ukázala nového chlapa: Čo o ňom prezradila?

Našla konečne správneho muža? Speváčka Dorota Nvotová (38) nemala zatiaľ veľa šťastia v láske. Aj keď ju Amorov šíp zasiahol niekoľkokrát, osud jej láskam veľmi neprial.

Tak to bolo aj pri poslednom partnerovi Petrovi Konečnom, ktorý kedysi randil s našou prezidentkou. Vyzerá to však tak, že Dorota flintu do žita nehodila a stále verí v zamilovanosť. Dôkazom je aj jej nový priateľ, s ktorým dokonca odcestovala do Ríma na romantickú dovolenku.

Dorota Nvotová, dcéra herečky Anny Šiškovej a speváka Jara Filipa († 51), sa pokúšala nájsť šťastie v láske niekoľkokrát. Speváčka bola už trikrát vydatá, no všetky tri manželstvá jej, žiaľ, stroskotali. Ne veľkú lásku to však minulý rok vyzeralo s fotografom Petrom Konečným. Zaľúbenci pôsobili šťastne a idylicky a nemali najmenší problém si prejavovať nežnosti na verejnosti.

No ako to občas býva, aj tu počiatočné vzplanutie vyprchalo a dvojica išla na jeseň od seba. Po nešťastnom vzťahu je však umelkyňa opäť zamilovaná a jej vyvoleným sa stal Dávid, s ktorým sa pozná už roky. „Sme spolu tri mesiace. Poznáme sa z videnia už desať rokov, ale až pred tromi mesiacmi sme boli na rande. Nie je zo šoubiznisu ani umenia, pre médiá našťastie nezaujímavý človek, ale pre mňa však veľmi,“ prezradila cestovateľka pre Nový Čas. Ostáva len veriť, že Dorota konečne našla toho pravého.