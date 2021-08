Dcéra prezidentky Čaputovej Emma chce dobyť svet modelingu: Čo na jej ambície hovorí mama?

Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová (48) pred pár dňami spôsobila rozruch, keď sa nečakane objavila aj s partnerom Jurajom Rizmanom (45) na premiére nového filmu Známi neznámi.

Teraz sa o veľké prekvapenie postarala aj jej mladšia dcéra Emma (17), ktorá, ako sa zdá, rozbieha popri štúdiu na strednej škole sľubnú kariéru modelky. Objavili sa profesionálne fotky mladej krásky, ktorá zaujme najmä svojím vzhľadom a úsmevom. Má dcéra hlavy štátu šance presadiť sa vo svete modelingu? Odborníci na krásu Jozef Oklamčák (65) a Saša Jány (49) v tom majú jasno!

Emma sa po boku svojej matky, prezidentky Zuzany Čaputovej, objavila na verejnosti už viackrát. Zdá sa však, že Emme sa pozornosť fotoaparátov a kamier zapáčila a rozhodla sa vyskúšať šťastie v modelingu. Mladá sympatická slečna má totiž v rukách portfólio pekných fotiek, ktorými by chcela dobyť svet ako modelka. Jej tvár je súčasťou prestížnej modelingovej agentúry, ktorá by ju mohla dostať do sveta.

Jej dokonalá postava a tvárička, ktorú zdobí neprehliadnuteľné znamienko, môžu byť rozhodne vstupenkou do sveta, ktorý ju láka. Emma každopádne vie, ako zaujať a strhnúť na seba pozornosť. To, že má pred sebou sľubnú kariéru, si myslí aj Jozef Oklamčák, ktorý je azda najväčším odborníkom na krásu žien. „Keď sa mám vyjadriť na základe vzhliadnutých fotografií, tak mi pripadá veľmi zaujímavá," vyjadril sa Oklamčák, ktorý má krásu v oku. Nový Čas sa obrátil aj na iného experta na ženskú krásu, Sašu Jányho, ktorý vedie dlhé roky úspešnú modelingovú agentúru.

V dcére prezidentky našej krajiny vidí rovnako veľký potenciál na prerazenie vo svete modelingu. „Určite šancu má. Originalita a nekomerčný výzor sú v modelingu veľmi žiadané," povedal Jány, ktorý vybudoval kariéru našim mnohým známym modelkám. Z dcéry má radosť aj naša prezidentka, ktorá ju v tom, čo robí, naplno podporuje. „Agentúra pred pár mesiacmi oslovila Emmu na spoluprácu. Pani prezidentke sa dcérine umelecké fotografie páčia a drží jej palce. Emma sa neskôr chystá študovať na vysokej škole a modelingu sa venuje len doplnkovo. Prvoradé pre ňu ostáva štúdium,“ vyjadril sa pre Nový Čas Jozef Matej, riaditeľ Odboru komunikácie Kancelárie prezidentky SR.

