Krásky z Miss Universe ukázali v Rajeckých Tepliciach dokonalé telá: Zahlasuj za svoju favoritku a vyhraj!

Vražedné duo - Silvia Lakatošová (47) a Zuza Strausz-Plačková (30) - má plné ruky práce.

Spoločne sa totiž pustili do prestížnej súťaže krásy Miss Universe, ktorá blížiacim sa finálovým večerom naberá na obrátkach.Nie každé z nich však bude mať šťastie stáť na pódiu vo finálovej dvanástke a súťažiť o korunku krásy.

Všetko máte totiž v rukách vy. Na oficiálnej stránke súťaže www.missslovakia.sk môžete totiž hlasovať za vašu favoritku. Dievčatá s najvyšším počtom hlasov tak postúpia do veľkého finále. A práve za váš hlas môžete získať lákavú cenu. Denník Nový Čas totiž venuje jednému z vás all inclusive dovolenku pre dve osoby v 5-hviezdičkovom rezorte na Cypre na 15 dní a to sa rozhodne oplatí.